Достати согласносци за оддзелєня у Коцуре и Дюрдьове

КОЦУР/ДЮРДЬОВ – До основних школох „Братство єдинство” зоз Коцура и „Йован Йованович Змай” зоз Дюрдьова початком того тижня сцигла согласносц зоз Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою же у коцурскей школи буду два сербски оддзелєня и єдно руске, а у дюрдьовскей школи три сербски и єдно руске оддзелєнє.

Коцурска ОШ „Братство єдинство” будзе мац два перши класи по сербски – єдно зоз 14 школярами и двома по индивидуалней образовней програми (ИОП), друге оддзелєнє будзе мац 16 школярох и 1 школяра ИОП-и, цо вєдно 30 школяре хтори уписани до сербского оддзелєня. До руского оддзелєня першей класи буду ходзиц 4 школяре, а будзе их учиц Славица Чельовски.

До ОШ у Дюрдьове уписани 61 школяр до першей класи, три сербски оддзелєня буду мац 20, 20 и 21 школяра, а руске оддзелєнє 5 школярох хторих будзе учиц учителька Єлена Кухар.