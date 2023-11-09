Др Ана Римар Симунович на чолє Оддзелєня за русинистику

НОВИ САД – На остатнєй схадзки Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе, хтора отримана штварток, 2. новембра, доц. др Ана Римар Симунович єдногласно вибрана за шефа Оддзелєня. Тоту одлуку дзень познєйше верификовала Наставно-наукова рада Филозофского факултету Универзитету у Новим Садзе, зоз чим доц. др Ана Римар Симунович урядово менована на чолну функцию Оддзелєня за русинистику. По Статуту Филозофского факултета, мандат шефа Оддзелєня тирва три роки.

Ана Римар Симунович на Оддзелєню за русинистику 2014. року дипломовала на Основних студийох руского язика и литератури, а мастеровала 2015. року. Докторовала на Филозофским факултету у априлу того року. На Оддзелєню трима студийни предмети з обласци литератури.

Надпомнїме же заменїк шефа Одзелєня, др Александер Мудри, на тоту функцию меновани у прешлим виборним циклусу Филозофского факултета.