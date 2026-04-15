Др Славица Ґароня нащивела РНТ „Петро Ризнич Дядя”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шедзиско Руского народного театра „Петро Ризнич Дядя” всоботу, 11. априла, нащивела позната сербска историчарка уметносци, професорка на Филолоґийно-уметнїцким факултету Универзитета у Краґуєвцу и писателька др Славица Ґароня. Вона, медзи иншим и авторка прекрасней кнїжки „Зоз сна до сна – Дньовнїк Ленки Дундєрски”, хтора була инспирация и єдно зоз драматурґийних жридлох за вецей филми, ТВ сериї, та и за представу „Кантата за Ленку и Лазу” нашого Театра, чия премиєра нєдавно отримана.

Як потолковал директор РНТ „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос, понеже др Славица Ґароня на премиєру нє могла присц, на власну инициятиву пришла до Руского Керестура и упознала ше зоз роботу нашого театра, одпатрела знїмок зоз премиєри, а уручени єй и плакати, даскельо „Руски слова” и кнїжки о Руснацох. Нє криюци свойо одушевиє зоз представу и ансамблом хтори ю виведол, авторка за каждого його члена охабела подписани прикладнїк спомнутей кнїжки, твердзаци же би ше за таки наступ яки видзела нє поганьбел анї єден професийни театер у Беоґраду, городу у хторим хвильково жиє.

Домашнї госцинску одведли и до Водици – места вичней потїхи, надїї и инспирациї, хторе на поштредни способ глїбоко повязане зоз тематику представи „Кантата за Ленку и Лазу”. Одходзаци зоз Керестура, преполна зоз краснима упечатками, Славица Ґароня обецала же ше, у рамикох єй моцох, потрудзи же би ше за РНТ „Петро Ризнич Дядя” и Руснацох чуло и у ширших беоґрадских кругох.