Драга Керестур–Кула преходна, од ютра заварта Керестур–Лалить

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка, 3. октобра, драга у улїци Маршала Тита, од центру Руского Керестура спрам Кули, будзе ознова отворена за транспорт, явене зоз ЯП „Драги Сербиїˮ, a од пиятку 4. октобра завера ше драгу Керестур–Лалить.

Драга Керестур–Кула будзе преходна у пополадньових годзинох, а як зоз спомнутого подприємства обвисцую, такой шлїдуюцого дня, пияток, 4. октобра од 7 годзин почина ше робиц реконструкцию драги у часци од центру Керестура по центер Лалитю, хтори припадаю другей фази роботох.

Драга у тим напряму будзе заварта по пияток, 25. октобер по 17 годзин, а як алтернативни напрям наведзени – центер Руского Керестура–Кула (II A 110), Кула–Савине Село–Деспотово (II A 108), Деспортово–Ратково (II A 112), Ратково–Оджак (II A 111), Оджак–центер Лалитю (II A 110).

Роботи буду означени зоз адекватну транспортну сиґнализацию и опрему.