РутенпресТексти

Драга Вербас − Коцур ознова отворена за путнїцки транспорт

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 173 Опатрене

ВЕРБАС/КОЦУР − Державна драга другого Б шора число 305 на часци Вербас − Коцур од соботи вечара, 25. марца, ознова часточно отворена за транспорт.

По сообщеню, драгови напрям ше отвера за путнїцки транспорт, автобусни превоз, за превозки наглей медицинскей помоци и огньогасни превозки. Понеже ше будовательни роботи на вибудови швидкей гайзибанскей драги на часци Нови Сад − Суботица предлужую, транспортни транспорт и далєй будзе преунапрямени на драгови напрям прейґ Кули.

Як наведзене, модлї ше гражданох же би осторожно вожели пре присуство векшого числа будовательних машинох коло подвожняка на наведзеней локациї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На штварток будзе конституовани Одбор за културу

Пробни закончуюци испит покладали и школяре у Коцуре

За младих польопривреднїкох зоз Покраїни 200 милиони динари

Опредзелєни средства за финансованє физкултурней сали школи у...

Отримана акция добродзечного даваня креви