Драга Вербас − Коцур ознова отворена за путнїцки транспорт

ВЕРБАС/КОЦУР − Державна драга другого Б шора число 305 на часци Вербас − Коцур од соботи вечара, 25. марца, ознова часточно отворена за транспорт.

По сообщеню, драгови напрям ше отвера за путнїцки транспорт, автобусни превоз, за превозки наглей медицинскей помоци и огньогасни превозки. Понеже ше будовательни роботи на вибудови швидкей гайзибанскей драги на часци Нови Сад − Суботица предлужую, транспортни транспорт и далєй будзе преунапрямени на драгови напрям прейґ Кули.

Як наведзене, модлї ше гражданох же би осторожно вожели пре присуство векшого числа будовательних машинох коло подвожняка на наведзеней локациї.