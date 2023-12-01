Драма з терминами

Спущели ше зависи на 55. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре. Кед цошка, як тота смотра руского театру, лєбо

„Червена ружа” наприклад, тирва длужей як пол вика, нєт смисла, а було би и безпредметне пробовац дац конєчну оцену лєм того єдного його виданя. Чи тот Мемориял даяким концом бул найлєпши, лєбо, нє дай Боже, найслабши потераз. Тогорочни 55. Мемориял насампредз треба спатрац у контексту периода лєбо фази у хторей ше остатнї даскельо роки находзи, и у хторей найвироятнєйше и останє голєм ище даскельо як тераз ствари стоя. Значи утвердзиц тренд, його конкретни причини и извесни пошлїдки.

Початок и конєц каждей анализи зводзи ше на деталь хтори нє ма вязи з театром, драму и ґлуму, а заправо ше указує як ключни, а то термин отримованя Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї. Кед ше пре широку палету прозаичних, алє нєришивих проблемох и ситуацийох ище гинто одступело з „споконвичного” термина на концу жими и Мемориял задрилєло до яри, углавним зме ше шицки лєгко звикли. Одвитовал и ґлумецким ансамблом, бо приходзел як кулминация културней сезони, и орґанизатором пре финансийну конструкцию (буджетну лєбо проєктну) и векшини театралней публики, окрем тих цо скоро просто зоз заградох и пластенїкох мушели понагляц на представу.

Вец ше случела корона… Лєм цо з яри 2020. наявени Мемориял, преглашена епидемия, почали локдауни. Кед ше ситуация кус релаксовала, асертивни и одвичательни Руснаци яки зме, такой ше понагляло надополнїц и здогонїц шицки запожнєня у реализациї обецаного и подписаного, сполнїц обовязки и обкеровац длуства же би ше до буджету нє мушело врацац проєктни средства. Перши Мемориял после корони отримани у календарски предписаним термину, проєкт реализовани и предиспозициї сполнєни без санкцийох, алє зме страцели крочай и замервели ше до нового проблему. Як ознова влапиц крочай и врациц Мемориял до преходней сезони помедзи жиму и яр, место терашнєй єшеньско-жимскей? Док влонї, коло керестурского Миколая ище могло постарчиц, тераз, у новемберским чаше „Костельниковей єшенї” Мемориял реализовани кнап. Од трох руских представох з тогорочного репертоару за старших, два евидентно закончени у остатнїм моменту, а ище голєм мешац-два за дозреванє и убавйованє би ше им барз добре здал. Дзецинску часц Мемориялу виратовал лєм ентузиязем. Школски секциї и нашо културно-уметнїцки дружтва у тей сезони по Мемориял нє сцигли порихтац анї єдну класичну представу за дзеци. Обєктивно, єдно школске тромешаче нє досц за таке подняце.

Циркулую медзи актерами нашей културней сцени даскельо линиї роздумованя як да ше Мемориял нарок ище баржей нє заглїби. Алє знаме як чежко цагац з єшеньскей шлюпи и мутлянки ‒ муша ше упрец шицки вєдно.