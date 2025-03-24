Представа „Будка число 27ˮ отворела 57. Драмски мемориял (фото)

КУЛА – Всоботу, 22. марца, з представу „Будка число 27ˮ, отворени 57. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї. Представа, у режиї Владимира Надя, виведзена премиєрно, а одбавели ю члени Драмского студия „АРТ” Дома култури Руски Керестур.

Пре технїчни причини, представа була виведзена на сцени Културного центра у Кули, а ґлумецку екипу того вечара творели – Емил Няради, Мирослав Малацко, Снежана Малацко, Ребека Планчак, Неманя Вукосав и Наталия Зазуляк.

Представа бешедує о любови двох худобних, младих людзох, до хторей ше умишал богати ґдовец – демонска потвора спокусителя, а хтори сце купиц любов од младей дзивки. У його намири пробує го зопрец його давна, одруцена любов.

Шлїдуюца представа у рамикох Мемориялу будзе одбавена на стреду 26. марца, на 18 годзин, тиж у Културним центру у Кули. Слово о представи „Петро Панˮ по тексту шкотского писателя Джеймса Метюа Бария, у режиї Ребеки Планчак и Мирослава Малацка, хтору премиєрно виведзе дзецинска секция Драмского студия „АРТ”.