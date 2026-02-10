Драмски мемориял будзе у априлу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядї” будзе отримани од 17. по 26. април у Руским Керестуре, догварене на схадзки Орґанизацийного одбору Мемориялу, отриманей 6. фебруара у Доме култури Руски Керестур.

Заплановане же на 58. Драмским мемориялу буду виведзени штири представи за одроснутих и исто тельо за дзеци. Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” одбави „Кантату за Ленку и Лазу” автора и режисера Славка Ороса, Драмски студио „Звонимир Павлович” Руского културного центру Нови Сад представи керестурскей публики „Чарного лебеда”, по мотивох драмского тексту Звонимира Павловича, а у адаптациї и режиї Славка Виная. Ґлумци Театру „Стеван Сремац” Дома култури у Червинки, медзи хторима и керестурски аматере, виведу представу „Илузиї” по тексту Тония Кушнера, режисерки Милени Павлович, а на Мемориялу будзе госцовац и Културни центер Кула зоз представу Джона Патрика Шенлия „Сумня”, хтору режира Слободан Станкович.

Театри зоз Кули и Червинки на Мемориялу буду мац и дзецински представи на сербским язику, а наймладши патраче годни одпатриц и нову дзецинску представу по руски Драмского студия „Арт” Дома култури Руски Керестур по мотивох Карла Колодия „Авантура єдного робота”, у режиї Ребеки Планчак и Мирослава Малацка, хтори и прилагодзели текст вєдно зоз дзецинским ансамблом. Тиж так, школяре и оводарци на Мемориялу буду патриц и новосадску бабкарско-дзецинску представу „Мило ми, я Руснак/Рускиня” Драмского студия „Звонимир Павлович” РКЦ, хтору пририхтали Ана-Мария Рац и Оля Яковлєв.

У рамикох Мемориялу будзе отримани и Вечар ювилантох, хтори того року будзе пошвецени Дюрови Папгаргайови и Ани Дудашовей з нагоди 90 рокох од їх народзеня, а на тим вечаре здогаднє ше и на Владимира Бесерминя, хтори би того року наполнєл 80 роки. Модераторка того вечара будзе Ясмина Дюранїн.

Тогорочни, 58. Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядї” почнє зоз отвераньом вистави маскох и бабкох зоз новосадского Театру младих, а у плану же би у рамикох Мемориялу була отримана и промоция зборнїка Дюру Латяка – „Руски народни театер ‘Петро Ризнич Дядя’ – 50 роки”.