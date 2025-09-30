Драмски студио „АРТˮ наступел на Фестивалу традицийних театралних формох

ЯША ТОМИЧ – Драмски студио „АРТ” Дома култури Руски Керестур, прешлого тижня ше представел на Войводянским фестивалу традицийних театралних формох ФЕТРА, у валалє Яша Томич, а хтори тирвал од 20. по 28. септембер. През тоти осем днї були приказани исто тельо представи, а домашнї Керестурци свой вечар мали штварток, 25. септембра.

Ґлумци аматере наступели зоз представу „Будка число 27”, у хторей бавя – Емил Няради, Мирослав Малацко, Снежана Малацко, Ребека Планчак, Неманя Вукосав и Наталия Зазуляк, та з тей нагоди, награду за найлєпшого ґлумца вечара, а по думаню публики, достал Емил Няради.

Представа, у режиї Владимира Надя, а по тексту українского писателя Ивана Франка, премиєрно виведзена на тогорочним 57. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре.

Драмски студио „АРТ” свой наступ на ФЕТРИ виборели потим як були наградзени на 56. Зонскей смотри театралней творчосци „Винко Ступар” отриманей того року у Червинки, та им праве тот успих оможлївел представиц ше на єдним од найзначнєйших аматерских театралних фестивалох у покраїни.