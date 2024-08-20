Дринґацки обегованя оправдали обчекованя (фото+видео)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 18. авґуста на Гиподроме отримани порядни конїцки дринґацки обегованя, но за розлику од прешлого року кед участвовали штири гарла, того року зоз КК „Русин” у обегованьох участвовало лєм єдно гарло.

Тогорочни дринґацки обегованя хтори провадзело вецей як 400 людзох, було шейсц обеговацки точки и участвовали коло 60 конї, а обеговало ше на 1.800 метери.

Кажде обегованє мало свою назву хтору им додзелєл спонзор, та ше так медзи менами нашли и Месна заєднїца Руски Керестур, Општина Кула, XX Мемориял вяри „89”, Занатлиї – привреднїки и польопривреднїки, Конїцки клуб „Русин” и „Dream Cather”д.о.о. – Зомбор .

Єдини представнїк КК „Русин” Иґор Папуґа и його „Марко” бежали у партиї до 2.500 боди и обегованє ношело назву XX Мемориял вяри „89” – за шицки трирочни старши гарла домашнього одхову. Наградни фонд того обегованя бул 60.000 динари. У партиї бежали вкупно 12 конї, а Марко стартовал зоз числа 12.

По законченю обегованя у каждей партиї додзельовани награди за найлєпших, погари за освоєни перши места хтори додзельовали Желько Папуґа предсидатель КК „Русин”, Михайло Пашо секретар МЗ Руски Керестур, Владимир Олеяр член општинскей ради Опшини Кула и Дамян Милянич предсидатель општини Кула.

Орґанизатор конїцких дринґацких обегованьох у Руским Керестуре бул КК „Русин”, док покровитель обегованьох Општини Кула.