Дринґацки обегованя у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядни конїцки обегованя отримани у Руским Керестуре, 30. юлия на Гиподроме, а участвовали и штири гарла зоз Конїцкого клуба „Русин”.

Скорей початку конїцких обегованьох хвиля нє обецовала, алє ше нєодлуга хмари розишли и отримани прави спектакл на Гиподроме.

На тих конїцких обегованьох, хтори провадзело вецей як 500 людзох, було седем обеговацки точки, участвовали коло 60 конї, а обеговало ше на 1.800 метери.

Кажде обегованє мало свою назву од спонзора, та ше так медзи менами нашли и Землєдїлска задруґа „Керестурска паприґа”, Месна заєднїца „Руски Керестур”, Я.К.П. „Руском”, Општина Кула, Мемориял вяри „89”, „Ремеселнїки-привреднїки и польопривреднїки”, Конїцки клуб „Русин”.

Иґор Надь – його кобула „Полонеза” завжала треце место, а бежала у змаганю до 2.500 боди. Партия у хторей участвовала ношело назву Мемориял вяри „89” и ношела число 5. Стартовала под числом 4. У тей партиї участвовали пейц конї.

Иґор Папуґа – його „Марко” завжал штварте место, тиж бежал у партиї до 2.500 боди и обегованє ношело назву Мемориял вяри „89”. Бежал у партиї под числом 5 зоз хторого и стартовал.

Янко Планчак – його „Вихор Ж.М.” завжал штварте место, а бежал у змаганю до 250 боди. Партия ношела назву Месна заєднїца Руски Керестур и число 2. Стартовал под числом 10, у тей партиї бежали 9 конї.

Сашо Гарди – його „Флавиа Цицарди” бежала у партиї хтора ношела назву ЗЗ Керестурска паприґа и була под числом 1. Стартовала под числом 7, медзитим нє поспишело ше им же би завжали єдно од перших штирох местох хтори приноша награду. У тей партиї участвовали 7 конї.

По законченю обегованя у каждей партиї, додзельовали ше награди за перши штири места, а за найлєпших, погари за освоєни перши места додзельовали Михайло Пашо секретар МЗ Руски Керестур, Владимир Олеяр предсидатель Совиту МЗ Руски Керестур и Желько Папуґа предсидатель КК „Русин”.

Орґанизатор Конїцких дринґацких обегованьох то КК „Русин” зоз потримовку Општини Кула.

Идуце обегованє на хторим буду участвовац нашо гарла зоз КК „Русин” будзе у Зомборе, 13. авґуста.