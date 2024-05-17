Друга найважнєйша побочна ствар на швеце

Евровизия! Рочне змаганє за найлєпшу шпиванку Старого континенту ознова прицагло огромну увагу, уж днями є тема коментарох, анализох, дебатох по медийох, медзи колеґами и сушедством, у явним превозу и коло пиячних тезґох. Як цо то уж роками тренд, пре скоро шицко инше, окрем самей музики. Яґод да нам шицким насушно була потребна павза од животних и ґлобалних бриґох, та нам у фокусу родно нєбинарна особа Немо, Тея Дора и Бейби Лазаня…

Давно, давно то було кед Евровизия була лєм музична подїя, приємни вечар лєгких нотох и цаловечарша розвага за цалу фамелию. Кед на нєй владали, лєбо з нєй до шоу-бизнису драгу керчели Джони Лоґан, Тото Кутуньо, Шедоуси, Гулио Иґлесияс, Селин Дион лєбо АББА, скандинавски поп-културни феномен чия евровизийна побида пред ровно пол столїтия була лайтмотив тогорочного спектаклу у Малмеу.

И на нашим ексюгославянским просторе Евровизия була меґапопуларна, а представяла нас елита тедишнєй музичней шлаґер-сцени – Кичо Слабинац, Тереза Кесовия, Чола, Дорис, Нови фосили…

У Сербиї интересованє за Евровизию обновене дзекуюци успихом Мариї Шерифович и Желька Йоксимовича, а после вецейрочней суши, залоньски автентични наступ Констракти остал замерковани на европским уровню. Кед будземе щири и реґионално солидарни, Бейби Лазаня зоз сушедства (требал буц) тогорочни побиднїк.

Повесц лєм же нєшкайша Евровизия парада шунду и кичу, поверхова и вулґарна забава за найнїзши смаки, лєбо аж перфидно здумане орудиє индоктринованя и промовованя аґенди хтора нам, нїби, цудза, єдностране и спрам того, нєточне. Тиж нє стої анї ґенерализованє же то реална, актуална и всеоблапна слика Духа часу нашей епохи, голєм у заходним дружтве. Єдна його часточка гей, алє нє и цала слика. Медзитим, без тей часточки слика нєподполна и ощербена, то сущносц.

Випатра же ствар у перцепциї. Дакедишнї ворголовски 15 минути слави за каждого пророковани у медийним дружтве, нєшка у диґиталней ери сублимовани до максималней минути-двох, евентуално трох кельо просеково тирва єден евровизийни наступ. У тим крадучким чаше под рефлекторами и пред милионску публику єст єдна-єдина нагода досягнуц гвизди лєбо ше занавше врациц до анонимносци бо чаривни момент прешол, а увага онлайн ґенерациї одблукала дакадзи индзей. Прето сама шпиванка вецей нє достаточна. Коло нєй подєднак важни (а якбачу аж и важнєйши) наступ и перформанс, концепт и контекст, окремносц и уникатносц виводзача. Даяка контроверза, насправди лєбо висценована. Гоч соблажнїве лєбо деґутантне, лєм най будзе паметлїве – бо знаме же гоч яки публицитет добри публицитет. Най на тим и останє.