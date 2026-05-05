Друга побида зашором

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” одбавел дзешате першенствене стретнуце у другей полусезони, внєдзелю, 3. мая у Коцуре бавел процив екипи ФК „Младосц” зоз Бачкого Петровцу и победзел, а резултат бул 3:0.

ФК „Искра” – ФК „Младосц” – 3:0. Ґоли за екипу Искри дали: Боривой Цветкович, Саво Прелевич и Милян Дюрдєвац.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Павле Човс, Зоран Сердар, Мирослав Живойнов, Саво Прелевич, Дамян Ґубаш, Лука Дорокхази, Ненад Петкович, Давид Гарди, Боривой Цветкович и Дарко Салонтаї.

До бависка вошли Лука Вулич, Душан Бокан, Милян Дюрдєвац и Оґнєн Салонтаи, а на лавочки ище були Вид Неделькович, Милорад Ваяґич и Давид Неделькович.

Екипа Искри у шлїдуюцим першенственим стретнуцу будзе бавиц на нєдзелю, 10. мая, у Ґложану процив екипи ФК „Будучносц”.

Стретнуце почнє на 17 годзин.