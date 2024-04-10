Друга сезона подкасту „Зоз Петрового угла”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Друга сезона емитованя подкасту „Зоз Петрового угла”, почина 10. априла, тераз на тему Руски язик у швету технолоґиї (@podkastizpetrovogugla). Подкасти проєкт хтори ше реализує у школи „Петро Кузмяк” у сотруднїцстве зоз Здруженьом гражданох руСТЕМ зоз Руского Керестура, а зоз потримовку Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї.

У тей сезони годно опатриц пейц подкасти дзе госци бешедую о уплїву технолоґиї на руски язик зоз рижних аспектох.

Подкасти ше буду обявйовац од нєшка 10. априла, каждей другей стреди, точно у чаше велького одпочивку на 9:30, а надалєй 24. априла, 8. и 22. мая, як и 5. юния зоз шлїдуюцима госцами – др Александер Мудри, професор на Универзитету у Новим Саду, Мирослав Новта инжинєр електротехнїки, Люпка Малацко, професорка руского язика, Андрея Надь, школярка трецей класи ґимназиї на руским наставним язику и Марко Новакович, професор класней настави.

Подкасти водзела професорка математики Тамара Будински. Преклад з руского на сербски язик поробела професорка руского язика Каролина Джуджар, за знїманє були задлужени матуранти ґимназиї Наталия Жирош, Роланд Шипош и Дуня Ожеґович. Потримовку у монтажи дал Златко Русковски, а орґанизатор директорка школи Наталия Будински.

Подкасти З петрового угла можеце провадзиц на Ютюб каналу на тей адреси.