Друге мото-стретнуце Екипи Моторок Войводина

РУСКИ КЕРЕСТУР – Друге Мото-стретнуце на керестурским базену отримане през викенд од 25. по 27. авґуст, а успишно го орґанизовали керестурски моторкаше орґанизовани як Екипа Моторок Войводина, на чолє зоз Янком Надьом Шерифом.

На Стретнуцу тих дньох мож було видзиц вельке число рижнородних красавцох на два колєса, а моторкаше ше попри домашнїх зишли з велїх войводянских местох, та з державох реґиону, од Словениї, Горватскей, Босней, а було госцох и з Мадярскей и Румуниї.

Моторкаше всоботу пополадню одвожели дефиле по керестурских улїцох, а попри друженя, пияток и всоботу вечар и вони а и други нащивителє могли уживац у рок музики на живих концертох на котрих наступели рок ґрупи „Нешто измеђуˮ, зомборски гард рок бенд „Трилоджи” (Trilogy), и єден рок бенд „Д’ Фрижидрси” (D’ Frižidersi).

Велї Керестурци любителє моторкох мали цо поопатрац, а интересантне же моторкашох пришол нащивиц и перши керестурски байкер 88-рочни Михайло Надь Ґатер, котри першу моторку – беемвейца мал 1961. року.