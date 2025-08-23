Други бок традицийох

Шицки ми свидоми же препада и капе тот цо нє памета. То, заш – лєм поєдинєц! Зоз народом, народами, ситуация и ствари стоя вельо горше. Зоз сцени историйних цекох капу и нєставаю народи котри страцели виру, язик, чесносц и людскосц… Єст, на щесце, ище вше и приклади котри нам у тих хвилькох „колю” очи, а донєдавна були звичайна каждодньовосц, у найкрасшим cмислу. Фамелия Надьових, Джамбасових, и їм найблїзших ше намага ознова врациц вредносци того живота на праве место.

У половки авґуста, на рускокерестурским базену, ше позберали стретнуц, видзиц, уживац и добре наприповедац вибране и вельке дружтво, а шицки з истого роду и кореня.

Заєднїцки коренї ище вше у найкрасших памяткох андї Ирини и бачика Влади, дабоме, Джамбасових зоз керестурского Малого Збегньова. Вони двойо мали двох синох, Владу и Дюру, а Гелена, шестра бачикова, була одата за Дюру Латяка. Шовґор Дюра бул и найстарши на тим сходу, на свойо 92 роки, а ище вше ма чисте паметанє и бистри думки.

Слово, два, о традицийох

Нє зводза ше традициї лєм на сходи и на приповедки як то було дакеди. Традициї Руснака то и мольби, крашнє поздравкац, позаметац опрез обисца, каждого привитац и випровадзиц, и тому нєт конца. Шведкове зме, нажаль, же нашо наймладши уж починаю забувац – бо, озда анї нєт потреби паметац. Велї чуда 21. вику нам найменєй хасну приношели и приноша, алє нас уж добре оцудзели и то шицких од шицких, од найблїзших по дальших, котрих скоро анї нє препознаваме. Дзеци ше вецей нє бавя вєдно, шицки вшадзи цихо и лєм патра до мобилних телефонох…

А на стретнуцу, можеце ми вериц або нє, нє видзел сом анї єдно з младших дзецох же му телефон бул важнєйши як брат, братняк, шестринїца…

Двоме найстарши, шовґор Дюра Латяк и домашнї сходу Владо Надь

Пришли и Канадянє

Окрем Владу, котри други по рокох, як сам гвари, там були и нєвеста Александра, Сака, народзена Колошняї, и син Желько, зоз найдальших часцох Канади. Дабоме, були там и їх обидва дзивки, Моника и Виктория. Дакус сом себе анї сам нє верел як дзивчата крашнє по руски приповедаю, чистейше уж як векшина людзох зоз валалу, а ґу тому и граю. Подрозумює ше же знаю и руски шпиванки.

Други Владов син, Деян зоз супругу Терезию, народзену Микита, и сином Андрейом, нє сцигли, алє приду нарок, бо и порада о новим стретнуцу, односно, сходу о рок, уж скоро цалком потвердзена.

Дїдов Владов Джамбасов младши син Дюра бул зоз супругу Марию, дакеди Афичову. Найвецей ошмихи спричинєли дзеци їх сина Славка.

Зоз Славком и Марину на беґель пришли шицки, од найстаршого сина Деяна, вец Дарко, Мирко, Дамир, Дориян, Анета и наймладша Ленка.

У Керестуре и риби красше лапац як у Канади Моника Надьова Джамбасова без гармоники анї на беґель

Кажда чесц!

Дзивка Снежана, одата Бесерминї у Коцуре, окрем мужа приведла и Петра, Юлияну, Алексея и Михаила. Прекрасне дружтво.

Найкрасше у шицким тото же ше од перших минутох знало хто цо роби и орґанизує. Мирко Канюх, супруг Марчов, дзивки шовґровей Дюровей Латяковей, такой порозкладал ножи, судзину, месо и так по шоре… Були ту и младши, синове Иван и Андрей, алє ше вони до вареня нє мишали, голєм ше ми так видзело.

Цо далєй повесц, а нє огришиц душу… Правда же ше сушеди вецей нє сходза так як дакеди, правда и тота же маме и найблїзших котри ше стретаю лєм кед ше дакого випровадза… лєбо, нє дай Боже, кед даяка друга бида. Кажде за своїм динаром „бежи” и ту конца нєт, та анї брата анї шестри.

Джамбасово иншак роздумую…