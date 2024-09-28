Други єшеньски Новосадски кветни пияц

НОВИ САД – Рух горякох и того викенду 27. и 28. септембра орґанизує єшєньски Новосадски кветни пияц, на платоу опрез Спенса.

На уж познатим месце, представя ше продукователє квеца, саднїцох и опреми за гортикултуру, меду, пчоларских продуктох, уметнїцких и старих ремеслох.

На Новосадским кветним пияцу отримую ше роботнї за школярох од першей по штварту класу, як и акция збераня старого паперу, хтори мож зачерац за саднїци, цо реализую инженєре защити животного стредку (пияток од 8 по 19 годзин и соботу од 8 по 13 годзин).

Єшеньски Новосадски кветни пияц будзе тирвац: пияток од 8 по 19 годзин и соботу од 8 годзин та до пополадню. Термини отримованя: викенди у септембре и октобре (21-22. септембер, 27-28. септембер, 4-5. октобер, 11-12. октобер, 18-19. октобер, 25-26. октобер)

Новосадски кветни пияци потримала Городска управа за привреду и Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство.