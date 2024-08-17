Други обити шестри Клари Цинканич

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз службами на 8 и 19. годзин у храме и на 10 годзин у Служби Божей у Водици означене швето Успениє Пресвятей Богородици у народзе волане Велька Матка Божа.

Служба була возвелїчана зоз святочним чином другей дочасовей пришаги (обитох) шестри Клари Цинканич, СНДМ.

У своєй казанї о. Владислав Варґа визначел значносц Мариї Водицовей за вирних у прикладох и искуствох вирних. Як гварел, доказ о Божим иснованю и тот святи чин даваня другей дочасовей пришаги шестри Клари.

Службу служели керестурски священїки: парох керестурски о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта, о. Ярослав Варґа и госц зоз Французкей о. Славко Чизмар.