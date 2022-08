Други уписни круг до интернату „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Други уписни круг до Дому школярох за школски 2022/23. рок, у Штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” будзе у термину од 25. по 29. авґуст у школским голу, як и предвидзене з календаром упису Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Як дознаваме у керестурскей Школи, змесценє у интернату у першим уписним термину витворели скоро 30 школяре, алє єст ище тельо шлєбодни места.

Информациї о потребней документациї за упис мож найсц и на сайту и фб Школи „Петро Кузмяк”.

Нови школски рок за шицких школярох почина 1. септембра, а у керестурскей Школи того дня на 8 годзин будзе шветочни приєм за школярох першей класи основней школи у школским дворе, а за першокласнїкох-штредньошколцох тиж на 8 годзин у школским голу.

