Другoго дня Фестивалу отримани „Одгуки ровнїни” (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Другого вечара Фестивалу рускей култури „Червена ружа” отримани традицийни ревиялни концерт „Одгуки ровнїни” на котрим ше представели културно-уметнїцки дружтва з наших руских местох.

Програма почала зоз гимну Републики Сербиї „Боже правде” и шветочну шпиванку Руснацох у Сербиї „Браца Русини” хтору одшпивал Мишани хор Дома култури Руски Керестур котри провадзел Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” под руководством Кристияна Нярадия.

Потим ше на лєтнєй бини у дворе керестурскей школи „Петро Кузмяк” руски дружтва представели численей публики зоз танцами и шпиванками котри виведли їх члени, од наймладших по найстарших.

Так наступели нашо аматере з КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова, зоз КУД „Жатва” з Коцура, зоз КПД „Иван Котляревски” з Бикич Долу, потим зоз КПД „Карпати” з Вербасу, зоз КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули. Наступели и аматере зоз КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, зоз Руского културного центру з Нового Саду, зоз КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, з КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох у Репубкики Горватскей, и домашнї аматере секцийох Дому култури Руски Керестур.

На програми бул присутни и подпредсидатель Општини Кула Кароль Валка и други госци та представителє нашого Националного совиту.

Руководителька манифестациї „Одгуки з ровнїни” була Андрея Штефанко, а конферансу водзели Адриана Надь Барна и Андрей Орос котри и зложел конферансу.

Фестивал софинансовали Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.