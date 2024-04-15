Другого дня Мемориялу виведзена представа „Родзени” (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Другого дня Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, всоботу, 13. априла у Велькей сали Дома култури, Аматерски театер „Бранислав Нушич” зоз Шиду виведол представу „Родзени”, автора и режисера Цветина Аничича.

Представа ше занїма зоз проблемом нєжаданого женского дзецка, односно дискриминациї спрам женских дзецох хтора укоренєна до култури на тих просторох.

Представа ноши и ясне социялне порученє: „Нє волай ме сину… Дзивка сом!” хторе ше вецейраз повторює, указуюци на потребу женох же би одбранєли свой идентитет.

Тиж, як на концу представи визначел и сам режисер Аничич, представа премиєрно приказана пред трома роками у кампанї „16 днї активизму процив насилства над женами”, зоз цильом же би пребудзела свидомосц патрачох и о тим проблему.