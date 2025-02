КОЦУР – У просторийох МК „Пеґасус” у Коцуре на пияток, 14. фебруара будзе отримане друженє под назву „Love is in the air”.

Того вечара присутних будзе забавяц ґрупа „Fisherman and crocodiles”.

Орґанизаторе поволали шицких же би пришли препровадзиц приємни хвильки зоз добру музику

Початок заказани на 19 годзин.