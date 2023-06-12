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Друженє през шмих и музику на 22. „Веселинки” (фото)

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 82 Опатрене

НОВИ САД – Всоботу, 10. юния, у Руским културним центру (РКЦ) у Новим Садзе, отимани 22. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох у Войводини „Веселинка”.

Пополадньова програма на 22. „Веселинки” почала нa 17 годзин, зоз креативно-подобову роботню наволану „Швет коло нас”, хтору зоз дзецми отримали Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац. На роботнї дзеци з рижнима технїками представели символи лєта, рисовало ше пажицу, руску хижу, розквитнути древа… Учашнїком на роботнї найвецей ше попачело правиц ґовлї, та их и велї вжали зоз собу на памятку. Потим дзецом була интересантна и роботня наволана „Перши фолклорни крочаї”, хтору отримала Тамара Балоґ, a на гармоники грал Давор Сабо. Балоґова дзецом указовала и з нїма танцовала основни крочаї у танцу.

Тогорочна музично-сценска програма почала на 20 годзин, у велькей сали у РКЦ. Перши наступели дзеци з Нового Саду, хторих за тогорочну програму порихтали Оля Яковлєв, Ана-Мария Рац и Владимир Сивч. Участвовали вецей як трицецеро дзеци предшколского и школского возросту. Хор РКЦ одшпивал вецей шпиванки, на клавире их провадзел Йован Копривица, а дзеци и грали, рецитовали, шпивали.

Такой за нїма наступели „Веселинково” госци, дзеци зоз КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова, КУД „Жатва” з Коцура, члени КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, а тиж и дзеци зоз новосадского СКЦ „Павел Йозеф Шафарик”, АКУД „Соня Маринкович” и танєчнїки зоз Школи танцу и сценскей уметносци „Фокси”. Конферансу водзела Ивана Чижмар.

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Фестивал помогли Министерство култури Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Город Нови Сад – Городска управа за културу и Национални совит Руснацох. Домашнї и орґанизатор Фестивала Руски културни центер Нови Сад

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