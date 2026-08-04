Друженє през упознаванє своєй вири

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од 29. по 31. юлий у Руским Керестуре у манастире шестрох Служебнїцох було орґанизоване друженє за дзеци, а тема була „Скарб Царства Божого”.

Члени Дружтва св. Миколая зоз ш. Авґустину Илюк и ш. Франческу Цупер орґанизовали барз удатне друженє през хторе дзеци упознали свою виру и дружели ше.

На друженю було 28 дзеци, тоти цо мали першу причасц, и члени Дружтва св. Миклая хтори уж векши, та маю искуства, на тот завод були аниматоре.

За закуску була задлужена Люпка Петкович и Ґабриєла Стєпандич. Дружтво св. Миклая барз часто орґанизує друженя през цали рок, а тото юлийске дзецом виполнєло едукативни и забавни интересованя.