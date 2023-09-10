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Друженє у Дружтве Руснацох у Суботици

автор О. Папуґа, Фото И. Медєши
автор О. Папуґа, Фото И. Медєши 119 Опатрене

Пред вечаром, всоботу, на суботицкей площи було вельо людзох, столїки зоз рижнима лакотками и традицийнима єдлами, и шесцеро млади Руснаци – Павлина Шепински, Соня Сабадош и Андрея Сабадош, Кристиян Сопка, Иван Гарди и Иґор Сабо котри ше у нашим националним облєчиве прешейтали по центре Суботици. Були замерковани, и Суботичаном були атрактивни. Промововали Дружтво Руснацох и свой народ

Од 27. авґуста по 3. септембер у Суботици тирвали Днї городу Суботица, и у тим чаше отимани Суботицки маратон дзе участвовал и Томислав Джуня зоз Нового Орахова, а три днї тирвали рижни културно-забавни програми на Площи шлєбоди.

По проєкту хторе розписало Роботне цело за младих Националного совиту рускей националней меншини, Дружтво Руснацох у Суботици достало средства за промоцию народного облєчива хторе власносц того Дружтва. Надумали же би то було сликованє особох у нашим облєчиве у центру Суботици. Активносц хтора була всоботу, 2. септембра, наволали по модернє Селфи у Суботици.

– Конкуровали зме на проєкт Роботного цела за младих зоз идею же бизме у Дружтве пооблєкали до руского женского и хлопского облєчива тих хтори ище нє були облєчени до нашого облєчива и же бизме то и висликовали у центре Суботици. Прешлого року зме тиж на проєкту достали средства, та млади з наших местох були у Суботици дзе зме им поуказовали знаменїтосци того варошу. Було то добре искуство и друженє, а и того року думам же зме з тоту интересантну идею прицагли младих, а и гражданох Суботици хтори ше зоз любопитлївосцу припатрали на младих облєчених у руским народним облєчиве – приповеда Кристиян Сопка, подпредсидатель Дружтва Руснацох у Суботици.

КУРС О СЛИКОВАНЮ

Пред облєканьом до руских шматох, млада фотоґрафка Ивана Медєши присутним отримала курс о фотоґрафованю. Бешедовала о сучасниих фотоапаратох, сликованю свадзбох, кресцинох, родзених дньох, природи и о тим цо єй наймилше – спортских случованьох дзе треба швидко реаґовац, дзе порушани адреналин фотоґрафа и дзе нє мож страциц анї єдну хвильку, бо повторйованя нєт. Шицки єй искуства о фотоґрафованю були подкрипени зоз слайдами хтори порихтала за тоту намену же би присутним цо баржей дочаровала нє лєгке, алє красне фотоґрафске ремесло.

ОБЛЄКАНЄ ВЕЛЬКА СПОКУСА И ЗНАНЄ

Павлину Шепински, Соню Сабадош и Андрею Сабадош до руских шматох у Дружтве Руснацох облєкала Ксения Палатинус, перша предсидателька Дружтва Руснацох у Суботици, а помагала єй терашня предсидателька Анамария Лендєр, чесала их Павлина Шепински. Дружтво Руснацох у Суботици ма вельо руского облєчива, хторе ориґиналане, нє шите є тераз зоз новших платнох. Ксения Палатинус, гварела же вєдно зоз Наташу Ґрунчичову кед основане Дружтво облєчиво куповали у Руским Керестуре, чували го и по нєшка го хасную. Кед страцели просториї у Штросмаєровей улїчки дзе им було шедзиско, шмати стали у Дружтве Македонцох, а пред селєньом до нових просторийох на автобускей станїци го дали на хемийне райбанє же би було у каждей хвильки порихтане за наступи.

Млади з Дружтва ше здогадли же би добре було указац го нє лєм нашим младим, алє и согражданом у Суботици, та конкуровали на проєкт Роботного цела за младих. Надумали же хто ше облєче до руского националного облєчива, будзе мац нагоду сликовац ше у центре Суботици.

Добру задумку прилапели и старши члени Дружтва, помогли младим най ше облєчу. И тоти цо ше нє одшмелєли облєчиц пасово сукнї, фитюли и баршонї мали нагоду видзиц як ше и по хторим шоре облєка подсукнї, як ше плєце баршонь.

СЕЛФИ У ШИРОКИХ СУКНЬОХ

Ивана Медєши, професийна фотоґрафка, после отриманого курсу о фотоґрафиї зоз младима пошла до центру Суботици, дзе их сликовала при Белавей фонтани, Городскей хижи, театру, библиотеки.

Фотоґрафиї младим буду памятка на дзень кед були облєчени до руского облєчива, а медийом и нашим институцийом похасную за рижни промоциї нашей традициї.

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