Друженє у керестурским интернату

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурским Дому школярох штварток, 9. фебруара у рамикох воспитно-образовней роботи отримани музични вечар.

Домашня була педаґоґ-воспитач у Доме школярох Любица Няради, хтора на початку представела госцох, дакедишнїх школярох тей школи Кристину Афич, хтора ходзела до руского оддзелєня Ґимназиї и Мирослава Малацку школяра Туристичного напряму.

Мирослав и Кристина вєдно школяром одшпивали даскельо шпиванки, а окреме була интересантна бешеда о їх живоце после школованя у керестурскей школи. И Милян Радивоєвич зоз Коцура, школяр у тей школи, на ґитари одграл даскельо композициї. Вечар бул барз приємни, интерактивни, бо школярох интересовало цо их чека после законченей керестурскей школи у живоце и школованю.

Пияток 10. фебруара госцинска у керестурским доме школярох була дакедишня школярка тей школи Тияна Николич зоз Оджаку, а тераз студентка у Новим Садзе. Зоз ню бешедоване о єй искуствох док була у интернату у школи, а то и добра промоция Ґимназиї и Туристичного напряму, а и Руского Керестура.