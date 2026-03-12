Друженє знагоди Дня женох

НОВЕ ОРАХОВО – У Доме култури, КУД „Петро Кузмяк” вовторок, 10. марца означене Медзинародне швето женох.

Уж роками тото дружтво орґанизує преславу на хтору вола свойо активни членїци, а и тоти жени хтори допринєсли розвою КУД. Вовоток ше на поволанку руководства дружтва одволали скоро шицки жени.

На уходзе достали пригодни дарунки, а привитал их член вивершного одбору дружтва Славко Варґа. Школяре, хтори ходза на виборну наставу руского язика пречитали писнї хтори пошвецени мацером, а за програму их порихтала Татяна Дудаш, хтора отримує виборну наставу. За музику ше остарал Владимир Маґоч.

Друженє тривало длуго и було видно же таки стренцуца хибя Русанцом у Новим Орахове.