Дружтвени диялоґ „Мултикултуралносц и интеркултуралносц у Републики Сербиї – добри пракси и виволаня“ нєшка у Медия центру

НОВИ САД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у сотруднїцтве зоз Покраїнским секретариятом за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами орґанизує дружтвени диялоґ „Мултикултуралносц и интеркултуралносц у Републики Сербиї – добри пракси и виволаня“. Дружтвени диялоґ будзе на пияток, 17. новембра, од 11 до 16:30 годзин, у Медия центру Радио телевизиї Войводини (Каменїцка драга 45, Нови Сад).

Сход ше орґанизує у рамикох Програми Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ „75 днї за 75 роки Универзалней декларациї“, з чим ше здогадує на значни ювилей, 75 роки од прилапйованя Универзалней декларациї о людских правох Зєдинєних нацийох (10. децембра 1948. року). Тиж, повод за розгварку и 16. новембер – Медзинародни дзень толеранциї, универзалного людского права, з хторим ше визначує значносц уважованя, почитованя и прилапйованя розличносци.