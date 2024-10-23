Дружтвени диялоґ o oбставинох у коцурским явним и културним живоце

КОЦУР – Орґанизацийни одбор Коцурскей чутки 2024 на пондзелок, 28. октобра на 18 годзин у Месней заєднїци орґанизує Дружтвени диялоґ: Обставини у коцурским явним и културним живоце.

Уводни слова и авторизовани дискусиї зоз Дружтвеного диялоґа буду обявени на сайтох Рускей матки и Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.

Уход до Велькей сали Месней заєднїци Коцур 28. октобра 2024. року (пондзелок) на 18 г. шлєбодни и безплатни.

Прияви за уводни бешеди посилац на fejsam@gmail.com. Приява за дискусию нє потребна.

Орґанизатор Дружтвеного диялоґу Орґанизацийни одбор Коцурскей чутки 2024: МО Коцур Рускей матки и МО Коцур Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.