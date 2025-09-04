Подзекованє з нагоди 120-рочнїци образованя на руским язику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду додзелєло Подзекованє Ирина Рот р. Джуня новинарки Олени Папуґовей.

Припознанє у обласци предшколского вихованя по руски зоз меном Ирини Джуня Рот, першей школованей рускей виховательки, Дружтво за руски язик, литературу и културу додзелює з нагоди 120-рочнїци предшколского воспитаня и образованя у Руским Керестуре.

Подзекованє додзелєне Олени Папуґовей за вельке доприношенє значному ювилею у форми написа, хтори обявени у новинох Руске слово, дзе у пейц предлуженьох новинарка писала о розвою предшколского образованя у Руским Керестуре. Тоти тексти обявени и у 29. чишлє Зборнїка Студиа Рутеника.

Перше Подзекованє Ирина Рот р. Джуня додзелєне всоботу, 30. авґуста на 19. схадзки Активу воспитачкох/вихователькох руского язика, хтору орґанизовало Дружтво за руски язик, литературу и културу, у рамикох 34. Дньох Миколи М. Кочишa. Схадзку водзела секретар Дружтва Ирина Папуґа, а участвовали виховательки зоз керестурскей предшколскей установи, як и Мария Надь зоз Секциї Дружтва зоз Руского Керестура.