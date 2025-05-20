Означи ше рочнїца од народзеня Дюри Варґи

НОВИ САД – У рамикох Календара рочнїцох зa 2025. рок Дружтва за руски язик, литературу и културу на соботу, 24. мая означи ше 100 роки од народзеня Дюри Варґи.

Пригодна програма будзе у Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) на 12 годзин.

Дюра Варґа народзени у Дюрдьове 25. мая 1925. року, робел як учитель у Дюрдьове и як наставнїк у новооснованей Нижшей реалней ґимназиї, а од 1951. по 1963. рок бул одвичательни редактор новинох „Руске слово“, од 1963. по 1965. рок окончовал длужносц редактора руских виданьох и бул директор Новинскей установи „Руске слово“ у Руским Керестуре. Зоз преходом до Нового Саду од 1965. до 1979. рок бул редактор Рускей редакциї у Заводу за учебнїки АП Войводини. Року 1979. року є на дужносци секретара Културно-просвитней заєднїци города Нового Саду по 1987. рок. Дюра Варґа бул и єден од сновательох и перши редактор часописа Дружтва за руски язик и литературу „Творчосц“ 1975. року („Творчосц“ виходзела од 1975. по 1987. рок, а од 1988. виходзи як „Studia Ruthenica“). Умар 25. октобра 2003. року, поховани є на Городским теметове у Новом Саду.