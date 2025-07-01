РУСКИ КЕРЕСТУР – У голу Школи „Петро Кузмяк”, вчера 30. юния шветочно уручени припознаня Дружтва за руски язик, литературу и културу зоз меном Янко Олеяр, Славка Сабадош и др Яков Кишюгас за 2025. рок.

Припознанє з меном Янка Олеяра достал найлєпши школяр руского оддзелєня Ґимназиї у Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, Ґлориян Штранґар матурант зоз IV¹ класи. Припознанє за найлєпших школярох зоз предмету – руского язика Славка Сабадош, достали школярки Основней школи „Петро Куямяк” Заря Ковач IVa класа, Кристина Гарвильчак IVб класа, Валентина З. Гарди VIIIа класа и Мая Надь VIIIб класа. Пре обєктивни причини, понеже Штранґар и Гардийова источашнє були на додзельованю наградох школяром ґенерациї у Општини Кула, Припознаня им буду познєйше придати.

Дружтво того року першираз додзелює и припознанє др Яков Кишюгас наставнїком, та добитнїци професор руского язика у Руским Керестуре Люпка Малацко, котра пририхтує тести за змаганя з руского язика у порядней настави и професор класней настави у Кули Мария Стрибер, за пририхтованє тестох за змаганя з руского язика у виборней настави.

У мено Дружтва припознаня уручела Ирина Папуґа, а шветочносц почала з минуту цихосци за упокоєну учительку Ирину Олеяр, супругу Янка Олеяра. Папуґова здогадла на вельки заслуги наших визначних роботнїкох у обласци образованя на руским язику чийо мено ноша Припознаня, пречитани и їх биоґрафиї, а тиж похвалєла и шицких добитнїкох.