Припознаня Дружтва за руски язик

РУСКИ КЕРЕСТУР – Додзельованє припознаньох зоз меном Янко Олеяр, Славка Сабадош и др Яков Кишюгас за 2025. рок отрима ше на пондзелок, 30. юния, на 11 годзин у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Припознаня кажди рок додзелює Дружтво за руски язик, литературу и културу Нови Сад, за посцигнути резултати з руского язика и литератури школяром Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

Припознанє з меном Янка Олеяра додзелює ше найлєпшому школярови руского оддзелєня Ґимназиї у Штреднєй школи Петро Кузмяк, и того року го достанє Ґлориян Штранґар матурант зоз IV1 класи Ґимназиї. Припознанє ше додзелює од 2011/12. року.

Припознанє за найлєпши резултати з руского язика Славка Сабадош, того року достаню школярки Основней школи Петро Куямяк Заря Ковач IVa класа, Кристина Гарвильчак IVб класа, Валентина З. Гарди VIIIа класа и Мая Надь VIIIб класа. Тото припознанє ше додзелює од 2012/13. школского року.

Дружтво того року першираз додзелює и припознанє др Яков Кишюгас, наставнїком а добитнїци професорка руского язика, Руски Керестур – Люпка Малацко и професор класней настави, Кула – Мария Стрибер.