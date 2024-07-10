Додзелєни награди найлєпшим школяром општини Вербас

ВЕРБАС – За школярох ґенерациї и ношительох дипломи „Вук Караджич” зоз шицких школох у општини Вербас пондзелок, 8. юлия, орґанизовани святочни приєм на котрим су заслужено наградзени за посцигнути резултати под час дотерашнього школованя.

З тей нагоди школяре ґенерациї достали лаптоп рахункари, а ношителє Вуковей дипломи достали „мудри” годзинки. Награди им уручела заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич, а наградзени 86 школяре – 13 школяре ґенерациї и 73 школяре зоз шицкима петицами под час основного лєбо стреднього образованя.

По словох Алексичовей, награди котри уручени школяром представяю порушованє котре их мотивує же би ше предлужели трудзиц, а источашнє инспирує и других школярох же би чежели ґу лєпшому. Зоз наградзованьом найлєпших школярох ше посила моцне порученє же дружтво ценї и препознава роботу и труд, и як гварела, афирмує квалитет, пошвеценосц, закладанє и знанє.

Зоз Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура лаптоп рахункар достал школяр ґенерациї Душан Керкез, а „мудри” годзинки достали ношителє Вуковей дипломи Даниєла Оґризович и Теодора Шкорич.