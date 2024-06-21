Дух Китаю у школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школа „Петро Кузмяк” 19. юния мала вельку чесц погосциц др Chen Xiu, директорку Конфучийового институту за ученє китайского язика Универзитету у Новим Садзе зоз єй сотруднїками.

З тоту нащиву Кузмяковци на кратко почувствовали дух далєкого Китаю у своєй школи. През традицию випиваня чаї ґимназиялци упознали часц култури тей жеми и нам нєзвичайне китайске писмо.

Госцох на китайским привитала професорка Мая Брекайло. Док школяре Vб оддзелєня, котрих пририхтала професорка Лидия Пашо, госцох привитали з писню „Хто щешлїви” на китайским язику.

Директорка домашнєй школи Наталия Будински зоз професорами вихасновали тоту нагоду з директорку Chen Xiu бешедовац и о можлївосцох ученя китайского язика у керестурскей школи, як и о других файтох културного и образовного сотруднїцтва.