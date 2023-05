Духовна музика одгуковала у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перши Екуменски фестивал духовней музики „Емаус фестˮ, отримани всоботу 13. мая у Марийовим святилїщу Водици, у Руским Керестуре, на хторим наступели дзевец ансамбли зоз Горватскей, Суботици, Зомбору, Кисачу, Беоґраду, и домашнї з Руского Керестура.

На фестивалу ше представели млади з грекокатолїцкей, римокатолїцкей, протестантскей и православней церкви, а програма ше одвивала двоязично, на руским и сербским язику.

Модераторе вечара, Павлина Шепински и Михаїл Римар, на початку привитали присутних и учашнїкох, а потим владика кир Георгий Джуджар и предсидатель фестивалу и парох керестурски отец Владислав Варґа зоз словами потримовки отворели тот музични вечар.

Фестивал почал зоз наступом домашнєй ґрупи „Angelsˮ, у чиїм составе Кяра Будински, Клара Катрина и Корнелиа Будински, хтори ше представели зоз шпиванку „I have a dreamˮ ґрупи Abba, а после нїх наступел Домаґой Сайтер, зоз Осєку, у соло виводзеню на ґитари шпиванки „Дођи и слиједи меˮ. На бину вишли и двойо члени ґрупи „Елияшˮ, зоз Кисачу, Луциа Стаїч на виолини и Самуел Елияш на ґитари, и виведли два нумери на словацким язику, „Аž do konca dníˮ и „Dňes chcel by som ťi daťˮ. Шлїдуюци були ґрупа младих, талантованих шпивачох, хтори за тоту нагоду оформели состав зоз назву „Стела-гвиздаˮ, у составе – Кяра Будински, Клара Катрина, Корнелиа Будински, Александра Русковски и Александар Планкош, а наступели зоз композицию „Исусе любим цеˮ. Ґрупа „Буђењеˮ иснує 20 роки, тельо наступа и у нєвименєним составе, а всоботу єй члени наступели з двома нумерами – Tudtad Mária на мадярским язику и The Anthem – Jesus Culture.

На фестивалу наступел и вокални ансамбл зоз Зомбору, „Quadriviaˮ хтори ше представел зоз трома композициями – „Domine, non sum dignusˮ потим „O Domine Jesu Christeˮ и „Cantate Dominoˮ, потим Кристина Афич и Марина Роман виведли композциї „Oceansˮ и „Hallelujahˮ, док вокална ґрупа „Православни појциˮ з Беоґраду одшпивали три православни шпиванки: „Тебе појемˮ, „Ангел вопијашеˮ и „Христос Воскресеˮ у провадзеню дириґента Милоша Крстича. За конєц програми зачувани бул вокално-инструментални ансамбл „Пророциˮ зоз Суботици хтори ше представел зоз двома композициями: „Нова створењаˮ и „Благословˮ.

Фестивал отримани у орґанизациї – Рух Фоколарох – Марийово Дїло, Месна заєднїца Руски Керестур и Здруженє гражданох „Пак Рутенорумˮ.