Духовна обнова у посце

РУСКИ КЕРЕСТУР – За вирних парохиї св. оца Миколая у каплїчки Успения Пресвятей Богородици манастира шестрох Служебнїцох НДМ, о. Мато Милош, кармелитян зоз Заґребу отримал дводньову духовну обнову 8. и 9. марца.

На духовних вежбох вирним пояшньовал живот Малей Терезиї зоз Лизиєа и єй драгу по котрей можеме шицки крачац по духовним дзецинстве до святосци. На тей драги значне робиц мали жертви, як лїсточка з ружи котри вирни можу даровац Исусови, толковал патер Мато.

На одходзе, вирни керестурскей парохиї о. Матови Милошови подаровали скромни дарунок – з перлами вишиту писанку.