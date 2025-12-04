Духовна обнова з нагоди Ювилейного року у керестурскей церкви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Церкви св. о. Микoлая наявене же ше до конца рока вецей нє буду служиц Служби у Водици.

На пияток, 5. децембра Перши пияток. После Саночного, котре почнє на 17 годзин на пияток 6. децембра, придзе Миколай, на 17:45 и подзелї пакецики дзецом.

На соботу, 6. децембра – швето Николай архиепископ чудотворец – Служби Божо на 8, 10 и на 17 годзин – на Службох будзе Духовна обнова з нагоди Ювилейного року и пририхтованє за Крачунску споведз. Казательнїк на 8 и 10 годзин будзе фра Петер Деже зоз Сурчину, а на 17 годзин о. Алексий Гудак.

После каждей Служби, хто ше висповеда и запричаща може достац и заєднїцку св. Тайну олїва.

На нєдзелю, 7. децембра, Служби Божо на 9, 11:30 и на 17 годзин. После вечаршей Служби Божей будзе Саночне.

На Службох будзе Духовна обнова з нагоди Ювилейного року и пририхтованє за Крачунску споведз. Казательнїк на шицких нєдзельових Службох будзе о. Владимир Седлак, парох з Петровцох. После каждей Служби, хто ше висповеда и запричаща може достац и заєднїцку св. Тайну олїва.

На пондзелок, 8. децембра будзе швето Непорочне Зачатиє Пресв. Богородици, а Служби Божо на 8, 10, 15 и на 17 годзин.

Крачунска споведз будзе на шицких Службох.

Уписує ше и старших за Крачунску споведз по валалє.