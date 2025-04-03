Духовна обнова за священїкох

ВЕРБАС – Священїки Епахиї о. Миколая два раз рочнє, вяри и вєшенї, маю духовну обнову, а перша тогорочна отримана вовторок, 1. априла у церкви Покрову пресвятей Богородициу Старим Вербаше.

На духовней обнови бул присутни преосвящени владика кир Георгий Джуджар, протосинкел о. Владислав Варґа, канцелар мр. о. Дарко Рац, економ о. Юлиян Рац, о. Владислав Рац, о. Михайло Холошняй, о. Дамян Кича ЧСВВ, о. Платон Салак ЧСВВ, о. Алексий Гудак, о. Владимир Еделински Миколка, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта, о. Ярослав Варґа.

На початку духовней обнови кандидат за священїка Иван Василь Дацешин приял благослов за нїзши чини и подидяконат. Вон на Кирбай, т.є. на швето св. Владимира у церкви у Новим Вербаше, будзе пошвецени за священїка.

После того одслужени Шести чин, и панахида за упокоєних священїкох Епархиї. Духовну науку тримал домашнї священїк о. Алексий Гудак, а була то нагода же би ше присутни священїки висповедали.