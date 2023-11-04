Духовне преподаванє о молитви

ШИД – У Лєтнєй владическей резиденциї беркасовски парох о. Владимир Еделински Миколка вчера отримал духовне преподаванє на тему молитви „Вирую“ присутним вирним зоз Шиду и Бикичу.

О. Миколка за тото преподаванє обробел початок молитви, тот сеґмент подзелєл на дзешец часци и през бешеду и толкованє поняцох хтори источашнє приказовани и на видео биме приблїжел вирним.

На початку преподаваня о. Владимира Еделински Миколку и вирних привитал парох у Шидзе о. Михайло Режак, а потим шицки вєдно вимодлєли молитву „Вирую“.

Як наявел беркасовски парох, спомнуту молитву подзелєл на 10 часци таж же през рок, голєм раз мешачно, будзе отримане по єдно преподаванє.