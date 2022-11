Духовне пририхтованє вирних през пост

РУСКИ КЕРЕСТУР – Крачунски пост почал 15. новембра, a тей нєдзелї после Служби Божей започали духовни пририхтованя вирних през пост, котри буду тирвац до Христового Рождества. Тема поукох „Слово Боже нас пририхтує до приходу Исуса Христа”.

После вечарших нєдзельових Службох Божих керестурски парох о. Владислав Варґа будзе тримац поуки вирним, котри заинтересовни же би ше цо лєпше порихтали за приход дзецка Исуса Христа.

Як визначел о. Варґа значне ше прихтац праве за приход, бо Исус приходзи ґу шицким нам, нє лєм раз у року, алє през цали рок, а найвецей у особох котрим потребна наша помоц у рижних видох.

Внєдзелю после Служби Божей було и Всеночне пред шветом Воведениє Пресвятей Богородици, котре ше служи нєшка, подзнелок, 21. новембра, а Служби Божо на 8, 10 и 17 годзин вечар. Шицки Служби Божо буду у церкви.

Вишол кишенкови календар за 2023. рок котри видал парох зоз Шиду о. Михайло Режак, а мож го купиц на парохиї за 70 динари.

