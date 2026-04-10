Духовни концерт Хора Розанов и госцох будзе на пондзелок

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ –  Ювилейна 30-рочнїца од снованя Хору „Розанов” будзе означена на други дзень Велькей ноци.

У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици, на пондзелок, 13. априла зоз Воскресну вечурню и концертом духовних писньошпивох означи ше 30-рочнїцу од снованя Хору „Розанов”, котри основани при дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви.

Попри домашнього Хору, на концерту буду участвовац и госци, члени Церковного хору зоз Коцура и Женска шпивацка ґрупа зоз Руского Керестура.

Вечурня будзе на 18 годзин.

