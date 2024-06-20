Духовни вежби за священїкох

ШИД – У Лєтней владическей резиденциї у Шидзе од пондзелку, 17. юния, по штварток, 20. юния отримани духовни вежби за паноцох нашей Епархиї св. Миколая.

Як гварел парох бачински о. мр Дарко Рац, духовни вежби обовязни за шицких священїкох и скоро шицки паноцове присутни зоз епархом, владиком кир Георгийом Джуджаром.

Казательнїк на духовних вежбох о. Нико Йосич, ОФМ, монах чину св. Франциска провинциї Босна Сребрена, ґвардиян и парох у Дубравох у Брчко дистрикту.

Тема духовних вежбох Царство Нєбесне у причтох зоз Матейовей Eвангелиї.