Духовни вежби – Стретнуце зоз живим Богом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю11. авґуста млади котри од штвартку, 8. aвґуста у Водици през Службу Божу и заєднїцке стретнуце закончели тогорочни Водицов камп.

На кампу, окрем младих зоз Руского Керестура участвовали и млади з Коцура, Шиду, Беркасова, Бачинцох, Кули, Крущичу, Суботици, Нового Саду, Петроварадину, Беоґраду, Кисачу.

Лидере кампа були Клара Катрина и Александар Планкош зоз ґрупу керестурских младих котри помогли же би камп бул удатни. Старши волонтере Каритасу помагали же би учашнїки на кампу нє остали гладни.

Камп на тему „Вира без дїлох мертва“ (св. Яков) водзели млади зоз заєднїци „Ознова народзени“ зоз Заґребу котри сотрудзую зоз керестурцом уж познату заєднїцу „Пророци“ зоз Суботици.

Млади учашнїки кампу нащивели и Зомбор дзе их дочекал вироучитель СПЦ Марко Радакович, приказал им красоту и духовней и шветовей чаци того города.