Душан Керкез школяр ґенерациї у Коцуре

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, на отриманей Наставнїцкей ради, за школяра ґенерациї у школским 2023/2024. року вибрани школяр сербского оддзелєня Душан Керкез.

На основи приложеней документациї и зазначених успихох на змаганьох зоз рижних предметох, Душан заслужено ношитель того припознаня.

Окрем того, Душан ношитель и дипломи „Доситей Обрадович” зоз анґлийского, хемиї и ґеоґрафиї. Тоту диплому ше додзелює школяром за винїмково резултати зоз обовязних предметох, односно виборней програми, кед маю прикладне справованє на концу школского року. Тота диплома и услов за доставанє дипломи „Вук Караджич”.

У коцурскей Основней школи у тим школским року єст тройо ношителє Вуковей дипломи. Шицки тройо школяре сербского оддзелєня – Душан Керкез, Даниєла Оґризович и Теодора Шкорич, а Шкоричова була и у конкуренциї за Школяра ґенерациї.