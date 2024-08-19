Дужиянца найвекше бунєвацке швето (фото)

СУБОТИЦА – Главна, закончуюца прогрaма Бунєвацкeй Дужиянци отримана штварток, 15. авґуста у Суботици, дзе после благодарней Служби Божей у Церкви Воздвижения честного крижа, бул дефиле од Бунєвацкей матки по централну площу.

Тогорочни бандаш Александар Надь и бандашка Дуня Такач придали хлєб зоз тогорочного жита предсидательки Националного совиту Бунєвцох др Сузани Куюнджич Остоїч. Вона на бини, на хторей була културно уметнїцка програма, визначела же Бунєвци горди народ, любя свой язик, културу и обичаї и цитирала познаточо писателя хтори гварел же „у бою нє победзує швицаце оружиє, алє шерцо юнака”.

Националне швето Дзень Дужиянци шицким Бунєвцом винчовал помоцнїк городоначальнїка Суботици Срдян Самарджич и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и нацинални меншини Роберт Отот.

У култруно уметнїцкей програми хтора була пошвецена Дню Дужиянци свойо жатвово обичаї представело КУД Жатва зоз Коцура. То резултат сотруднїцтва Националного совиту Русанцох и Националного совиту Бунєвцох, хтори водза подобну борбу у витворйованю своїх националних правох.

Женска шпивацка ґрупа одшпивала венчик руских народних шпиванкох, а дзецинска фолклорна ґрупа танєц у хторим часц дзе одтанцована популарна коцурска Парадича достала найвекши аплауз. Зоз челенми КУД була предсидателька дружтва и предсидателька Одбору за образованє националного совиту Руснацох Мелания Мали и уметнїцка руководителька Кристина Горняк. Спред националного совиту Руснацох бул предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Бунєвацка Дужиянца почина 25. априла на дзень св. Марка кед ше на польох пошвеца жито и тирва по Вельку матку Божу, 15. авґуст, кед ше отримує Дзень Дужиянци, националне швето бунєвацкей националней меншини. Дужиянца ма вецей манифестациї.