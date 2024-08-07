Дужиянца у Новим Садзе

НОВИ САД – На штварток, 8. авґуста на 20 годзин у Музею Войводини др Татяня Буґарски будзе бешедовац o жатвових обичайох при Бунєвцох и Руснацох у Войводини, а годно видзиц и виставу сликох „Бунєвацки и войводянски мотиви у сликох Єнеа Вишинки”.

Того дня на 19 годзин зоз покладаньом венцох на спомин плочу отримованя Велькей народней скупштини и програму у Музею Войводини (Дунайска 35) Национални совит бунєвацкей националней меншини означи Дзень Дужиянци, єден з штирох националних шветох Бунєвцох.

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