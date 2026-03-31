Два гет – трики на стретнуцу

БАЧ – Фодбалски клуб Русин всоботу, 28. марца одбавел у Бачу штварте коло у другей полусезони ПФЛ Зомбор процив екипи Младосц и прешвечлїво победзел, а резултат бул 2:8.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Виктор Надь, Стефан Тома, Александар Кочиш, Милош Сомборски, Неманя Комленич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Деян Югик, Петар Аґбаба и Бранислав Иван.

До бависка вошли Владимир Кочиш, Марко Савич, Иван Планчак, Деян Чернок и Теодор Штранґар, а на лавочки ище були Александар Тома и Давид Джуня.

У шлїдуюцим, 20. колу, екипа Русина будзе бавиц на соботу, 4. априла у Зомборе процив першепласованей екипи ФК ЖАК. Стретнуце почнє на 16 годзин.