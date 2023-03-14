Два нови конкурси за пчоларох

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал два нови Конкурси зоз обласци пчоларства, хтори наменєни пчоларом.

Розписани Конкурс за додзельованє средствох за сoфинансованє набавки нових пчоларских дружтвох и набавку опреми за пчоларство – кошнїци и контейнери у АП Войводини 2023. року.

Циль того Конкурсу унапредзованє пчоларскей продукциї и продукциї меду у АП Войводини.

За реализацию Конкурса предвидзенa вкупна сума 30.000.000,00 динари.

Максимални винос безповратних средствох по прияви нє може буц векши як 300.000 динари, односно 350.000 динари за окремни катеґориї подношительох прияви.

Минимална сума безповратних средствох по єдней прияви 50.000 динари.

Право на спонукнуце витворюю особи хтори уписани до Реґистру польопривредних ґаздовствох и находза ше у активним статусу, и то физична особа ношитель реґистрованого комерциялного фамелийного польопривредного ґаздовства, односно поднїматель ношитель реґистрованого комерциялного фамелийного польопривредного ґаздовства. Тиж и правна особа: привредне дружтво, землєдїлска задруґа и зложена задруґа.

Конкурс отворени док ше нє потроши средства, а заключно зоз 7.04.2023. року.

Додатни информациї мож достац на число телефона 021/487-41-86 од 13 до 15 годзин, а детальни информациї о тим Конкурсу опатьце на ЛИНКУ.

Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал и Конкурс за дзвиганє конкурентносци у пчоларстве на териториї АП Войводини.

Циль того Конкурсу унапредзованє пчоларскей продукциї и продукциї меду у Автономней покраїни Войводини.

Предмет Конкурсу додзельованє безповратних средствох за набавку опреми и пошореня за преробок, пакованє и одкладанє пчоларских продуктох.

За реализацию Конкурса предвидзена вкупна сума 5.000.000,00 динари.

Детальни информациї о тим Конкурсу опатьце на ЛИНКУ.