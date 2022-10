Два побиди процив Крущичаньох

КРУЩИЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Наймладши Русиново фодбалере внєдзелю, 9. октобра, у Крущичу, одбавели 4. коло, односно два фодбалски стретнуца процив екипи Младосц. Наступели дзеци, возросту од 1. по 6. класу основней школи, а ґоли за свойо екипи дали – Зелич (2), Гарди, Фейди, Надь, Планчак (2), Илич (2) и Чизмар.

Перше наступели когуцики, односно дзеци 1. 2. и 3. класи основней школи, хтори однєсли прешвечлїву побиду процив своїх парнякох зоз Крущичу з резултатом 5:1, у хторим два ґоли за Русин дал Зелич, а Гарди, Фейди и Надь по єден.

После когуцикох наступела и младша ґрупа пионирох, односно дзеци 4. и 5. класи основней школи хтора Крущичаньох победзела зоз 5:4. Ґоли дали – Планчак (2), Илич (2) и Чизмар. На обидва стретнуца, младих бавячох водзел тренер Зденко Шомодї.

На соботу 15. октобра, на 11 годзин, на Ярашу русиновци одбавя 5. коло процив ФК „Кула”, у хторим у трох фодбалских стретнуцох буду бавиц дзеци од 1. по 5. класу основенй школи.

